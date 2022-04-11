Sürpriz ziyaret ve Rusya-Ukrayna savaşının seyri

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Ziyaretin basına yansıyan kısmına göre İngiltere, Ukrayna’ya zırhlı araçları, tanksavar ve uçaksavar sistemlerini içeren askeri yardımlar ve ayrıca mali yardım yapmaya hazırlanıyor. Ukraynalı yetkililer ziyaretten sonra, “Ukrayna, bu ziyaretten sonra daha güçlü hale gelecek” diye görüşmeyi özetledi.

RUSYA’YI RAKİP GÖRÜYOR

Ziyaretin bir de diğer boyutu var... Önceki yazılarımda da dile getirdiğim üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın ilk günlerinden beridir Ukrayna’nın NATO üyeliği konusuna veda etmeye ve daimi tarafsız devlet statüsü elde etmeye, hem bu konuyu hem de diğer pek çok konuyu Rusya’yla müzakere etmeye hazır olduğunu söylüyordu. Buna karşılık Ukrayna’daki radikal Batı yanlısı kesimler Zelenski’yi teslimiyetçi olmakla suçluyordu. ABD ve İngiltere de bu durumdan hoşlanmadıklarının sinyallerini vermeye başlamıştı. İşte Johnson’un bu ziyareti Zelenski’nin “bocalamasının” önüne geçme amacını da taşıyordu.

Ukrayna’nın son iki yıldır İngiltere’yle ilişkileri yoğunlaşmış durumda. Ukraynalı uzmanların da dile getirdiği üzere, ABD’nin başlıca tehdit olarak Çin’i görmesi ve ona karşılık Rusya’ya taviz verebilme ihtimaline karşılık İngiltere özellikle Brexit sonrasında bu coğrafyada kendi varlığını ortaya koymaya çalışıyor, kendisine başlıca rakip olarak da Rusya’yı görüyor. Geçen yaz, Odessa’da bulunan bir İngiliz savaş gemisi, Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası açıklarına gelerek Karadeniz’de tansiyonun yeniden yükselmesini sağlamıştı. Bu savaşta da Rusya’ya karşı en aktif tavrı onlar sergiliyor.

"BARIŞ ŞART"

ABD ve İngiltere’nin Ukrayna üzerindeki tesiri, kendisini gösterdi. Birkaç gün önce savaşı bitirmenin temel öncelik olduğunu söyleyen Zelenski dünkü açıklamasında Ukrayna’da hemen her ailenin bu savaşta bir şeyler kaybettiğini belirterek Rusya’yla “Her ne şart altında olursa olsun” barış yapılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Şimdi Ruslar Kiev yerine doğudaki Donbas ve çevresine yükleniyor. Önümüzdeki iki hafta hem bu savaş hem de Rusya ve Ukrayna’nın geleceği açısından kritik önemde. Umalım ki barış galip gelsin.