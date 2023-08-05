Christina Aguilera: Jennifer Lopez Antalya’yı çok beğeneceğimi söyledi

Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:42

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:42

7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı Christina Maria Aguilera konser vermek için ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Sputnik'in aktardığına göre 8 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sahnede olacak olan Aguilera, Gazete Oksijen'in sorularını yanıtladı.

Aguilera, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geleceğim için çok heyecanlıyım. Şu anda küçük bir turdayız, bu yüzden kalış süremiz kısa olabilir. Ama umarım Antalya'nın benimle paylaşabileceklerinin en azından bir kısmını deneyimleyebilirim! Konser vereceğim Regnum Carya'da arkadaşım Jennifer Lopez daha önce bir konser vermişti ve ne kadar harika bir yer olduğunu duymuştum. Gelmek için sabırsızlanıyorum."

CHRİSTİNA AGUİLERA

İlk kez Star Search isimli ses yarışmasıyla adını duyurdu. Daha sonra 90’lı yıllarda Disney Channel’ın yıldızlarından biri oldu. İlk albümünü kaydetmesi yine bir çizgi filim, Mulan’daki şarkısıyla oldu. Bu çizgi film için kaydettiği Reflection şarkısı ona ilk albümünü getirdi.

Kendi adını taşıyan ilk albümünden 3 şarkısı Billboard Hot 100 listesinde birinci olunca şöhret de beraberinde geldi. 2013’te Times dergisi onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçmişti. Bu arada 2015’te oyunculuğu deneyerek Nashville dizisinde rol aldı.

Tüm dünyada 50 milyondan fazla albüm, 130 milyondan fazla single satan Aguilera, bu rakamlarla son 10 yılda Madonna’dan sonra en çok single satan sanatçı ünvanını da elinde tutuyor. Aguilera, dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınıyor.