Antalya'da tur otobüsü 2 araca çarptı: Yaralılar var!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün hafif ticari araç ve minibüse çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:13
Antalya'da tur otobüsü 2 araca çarptı: Yaralılar var!
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yücel Çarpar’ın kullandığı tur otobüsü, bir otelin karşısında yayalara yol vermek için duran Ayşe Coşar’ın kullandığı hafif ticari araca ve yolun sağında bulunan Hüseyin Avcı’nın kullandığı minibüse çarptı.

Kazada tur otobüsünde bulunan Sezgin Hanım Uysal, Arzu Yüksel, Yeter Kuru, Yasemin Polat, Pembegül Bozkurt ile hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe Coşar yaralandı.

Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Side-Kumköy yolu kapanırken araçlar bölgedeki diğer yollara yönlendirildi.


Antalya Tur otobüsü Minibüs araç kaza

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