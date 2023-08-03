Antalya'daki Asas Dağı'nda orman yangını!

Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışmanın devam ettiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:15
Antalya'daki Asas Dağı'nda orman yangını!
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Antalya'nın Kaş ilçe merkezi yakınlarındaki Asas Dağı'nda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar sonrası bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmanı sürdüğü bildirildi.


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