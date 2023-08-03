Antalya'daki Asas Dağı'nda orman yangını!
Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışmanın devam ettiği aktarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçe merkezi yakınlarındaki Asas Dağı'nda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar sonrası bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmanı sürdüğü bildirildi.
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