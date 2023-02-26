CIA, İran'ın nükleer silah programına yeniden başladığına inanmıyor

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 10:27

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 10:28

CIA Direktörü William Burns, ABD'nin, İran yönetiminin nükleer silah programına yeniden başlama kararı aldığına inanmadığını söyledi.

Burns, "İran'ın dini liderinin 2003 yılı sonlarında ertelenen ya da durdurulan nükleer silah programını yeniden başlatma kararı aldığına inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın uranyum zenginleştirme uygulamalarına değinen Burns, "Bu alanda açıkça çok ilerlediler. %90 oranında zenginleştirmelerinin sadece birkaç hafta alacağı noktaya kadar çok ilerlediler. Bu, füze sistemleri açısından bir nükleer silah oluşturma yeteneklerinin de arttığını gösteriyor" dedi.

Burns, "Silahlanma programını yeniden başlatma kararı aldıklarına dair bir kanıt görmüyoruz, ancak bu sorunun diğer boyutları da bence endişe verici bir hızla büyüyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Burns, İran'ın "haftalar içinde" nükleer silah yapmak için gereken bileşenlere sahip olma fırsatına sahip olduğunu söylemişti.