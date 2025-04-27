CIA yetkilisinin oğlu, Rus üniformasıyla ölüme gitti

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:51

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:51

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) dijital inovasyondan sorumlu müdür yardımcısı olan Juliane Gallina'nın oğlu Michael Gloss'un, Rusya ordusunda savaşırken öldüğü ortaya çıktı.

Rus araştırma sitesi Important Stories’in haberine göre, 21 yaşındaki Gloss, 2023 Nisan ayında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde çatışmalarda yaşamını yitirdi.

Michael Gloss, deniz kuvvetleri gazisi olan Larry Gloss'un da oğluydu. Üniversite yıllarında Avrupa ve Türkiye'yi dolaşan genç aktivist, uzun saçları ve Orta Çağ tarzı kıyafetleriyle dikkat çekiyordu.

2022 yılında Washington DC’de bir iklim protestosunda gözaltına alınan Gloss, daha sonra Maine eyaletindeki College of the Atlantic'e kaydolmuştu.

137. HAVA İNDİRME ALAYI'NDA EĞİTİM GÖRDÜ

Gloss, Rusya'nın Ryazan kentindeki 137. Hava İndirme Alayı'nda eğitim gördüğü sırada, Rus vatandaşlığı almak ve ülkede çevresel altyapı projeleri geliştirmek istediğini ifade etti. Sosyal medyada ve 1970'ler aktivizminden ilham alan “Rainbow Family” topluluğu üyeleriyle yaptığı sohbetlerde ise ABD politik sistemine ve Batı'nın hegemonyasına duyduğu öfkeyi sık sık dile getirdi.

Telegram’da, “ABD siyasi sisteminin nasıl çalıştığını anladığımda şiddetin bu sistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu fark ettim” diye yazan Gloss, ABD Kongre Binası’na orta parmağını gösterdiği bir fotoğrafı ve yanan Amerikan bayrağı görsellerini de paylaşmıştı.

TÜRKİYE'DE BULUNURKEN RUS VİZESİ ALDI

2023 sonbaharında Türkiye’de bulunurken Rus vizesi alan Gloss, Kırım'a geçti ve daha sonra Rusya’ya girerek askere alındı. Edinilen bilgilere göre, yabancı gönüllülerin sağlık kontrollerinin yapıldığı bir merkezde kayıtlı olduğu belirlendi.

Gloss, Nepal’den ve başka ülkelerden gelen diğer yabancı gönüllülerle birlikte videolarda gülümseyerek görülüyordu. Arkadaşlarına, Rus ordusuna savaşmak için değil, vatandaşlık almak için katıldığını söylediği bildirildi.

Hayattaki amacının, çevre kirliliği ve buna bağlı hastalıkları (kanser, lenfoma ve hormonal bozukluklar) ortadan kaldıracak su oksidasyonu altyapısı kurmak olduğunu belirten Gloss, çevre bilinciyle de tanınıyordu.

137. Alay’daki bir askerin ifadesine göre, eğitimden sonra Gloss “saldırı birimlerine” gönderildi.

2024'TE ÇATIŞMALARDA ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak Mart 2024’te Telegram hesabına giriş yapan Gloss, 4 Nisan 2024'te çatışmalarda öldü.

O sırada 137. Alay, Ukrayna’nın Soledar kenti yakınlarında Rozdolivka ile Vesele kasabaları arasında, zor koşullarda savaş veriyordu.

Gloss'un ailesi sekiz ay sonra Virginia, Fairfax’ta bir cenaze töreni düzenledi. Ancak ölüm ilanında Gloss'un Rus ordusuna katıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Ölüm ilanında, “Michael, doğaya ve tüm canlılara sevgiyle bağlıydı. Adil bir dünya hayal ediyor ve yıldızların altında uyumayı, ateş başında yemek pişirmeyi seviyordu. Asil kalbi ve savaşçı ruhuyla kendi kahramanlık yolculuğunu sürdürürken Doğu Avrupa’da trajik bir şekilde hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Juliane Gallina, deniz kuvvetlerinden sonra 2019 yılında CIA'e katılmış ve kurumun dijital dönüşüm süreçlerinde önemli roller üstlenmişti.