Cibaliye Mülteci Kampı'na 3. saldırı

Cibaliye Mülteci Kampı'na 2 günde 3. kez saldırı düzenleyen İsrail, Bureij Kampı'nı da hedef aldı. Düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:21
Cibaliye Mülteci Kampı'na 3. saldırı
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İsrail, Gazze'deki 2 mülteci kampını bombaladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. 

İsrail, iki kere vurduğu Cibaliye Mülteci Kampı'nı yeniden saldırırken bu kez Bureij Kampı'nı da hedef aldı.

Düzenlenen saldırılar sonrasında Cibaliye Mülteci Kampı adeta yerle bir oldu.

Saldırılarda gelen ilk bilgilere göre, en az 39 kişi hayatını kaybederken, onlarcası da yaralandı.


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