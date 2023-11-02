Cibaliye Mülteci Kampı'na 3. saldırı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:21

İsrail, Gazze'deki 2 mülteci kampını bombaladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail, iki kere vurduğu Cibaliye Mülteci Kampı'nı yeniden saldırırken bu kez Bureij Kampı'nı da hedef aldı.

Düzenlenen saldırılar sonrasında Cibaliye Mülteci Kampı adeta yerle bir oldu.

Saldırılarda gelen ilk bilgilere göre, en az 39 kişi hayatını kaybederken, onlarcası da yaralandı.