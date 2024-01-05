Almanya'nın karbon salınımı 70 yılın en düşük seviyesine indi

Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 07:00

Almanya'nın 2023'teki karbondioksit emisyonları, daha az kömür yakıtlı enerji ve enerji yoğun endüstrilerin üretiminin azalması nedeniyle 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine düştü, ancak bu düşüşün iklim politikası değişiklikleri olmadan sürdürülemez olduğu belirtildi.

Almanya, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990'a kıyasla yüzde 65 oranında azaltmayı hedefliyor; böylece, 2045 yılına kadar karbon nötr olmak istiyor.

Berlin merkezli Agora Energiewende düşünce kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki CO2 emisyonları geçen yıl 673 milyon tona düşerek 1950'lerden bu yana en düşük seviyeye geriledi; 1990'ın yüzde 46 altında kaldı ve hükümetin 2023 iklim hedefi olan 722 milyon tonun altına indi.

Yüzde 50'nin üzerinde paya sahip olan yerli yenilenebilir enerji üretimindeki artış ve ithal elektrikteki artışın etkisiyle, kömür yakıtlı elektrik üretimi 1960'lardan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 44 milyon ton CO2 tasarrufuna katkıda bulundu.