Cihatçılar ele geçirdi: AB'den 'Suriye'ye destek' açıklaması geldi

Yayınlanma: 08.12.2024 - 21:24

Güncelleme: 08.12.2024 - 21:24

Suriye'de HTŞ öncülüğünde cihatçıların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Zalim Esad diktatörlüğü çöktü. Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak riskler de mevcut. Avrupa, ulusal birliğini koruyan ve tüm azınlıkları güvence altına alan bir Suriye devletinin yeniden inşasına destek vermeye hazırdır. Avrupa ve bölgedeki liderlerle temas halindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

CİHATÇILAR ELE GEÇİRDİ, AB'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada “Diktatörlüğün sona ermesiyle birlikte Suriye halkının tamamı için yeni bir özgürlük ve barış fırsatı doğdu. Bu aynı zamanda genel olarak bölgenin istikrarı için de kilit önemdedir. Avrupa Birliği, daha iyi bir gelecek için Suriye halkı ile birlikte çalışmaya hazırdır” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Esad diktatörlüğünün sona ermesi, olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişme. Bu aynı zamanda Esad’ın destekçileri Rusya ve İran’ın zayıflığına işaret ediyor. Önceliğimiz, bölgede güvenliğin güvence altına alınması. Suriye ve bölgedeki tüm yapıcı partnerlerle birlikte çalışacağım” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz “Suriye’de hukuk ve düzenin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi önem arz ediyor. Mevcut durumda ve gelecekte, ülkedeki tüm dini topluluklar ve tüm azınlıkların korunması gerekiyor” dedi.