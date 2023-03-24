Çin: ABD, Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonlarını durdurmalı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:31

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 13:31

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD Donanmasına ait USS Milius füze destroyerinin Cuma günü Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Paracel Adaları karasularına gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tan Kefei, geminin, "Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar verdiğini, Pekin'in Washington'dan bu tür provokasyonları durdurmasını talep ettiğini" söyledi.

Tan, "Füze destroyeri USS Milius, 24 Mart'ta Çin hükümetinden izin almadan Çin'in Paracel Adaları karasularına yine yasadışı bir şekilde girdi ve böylece Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı baltaladı" diye konuştu.

"ABD ordusunun eylemlerinin, Çin'in egemenliğine ve güvenliğine ağır bir tecavüz ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu" vurgulayan Tan, "ABD tarafının bu tür provokatif eylemleri derhal durdurmasını talep ediyoruz, aksi takdirde ABD bunun neden olduğu ciddi sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenecektir" dedi.

Tan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürmek için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Bölgesi Savaş Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, USS Milius destroyerinin 23 Mart'ta Paracel Adaları karasularına girdiğini ve Çin Donanması tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu ise Çin'in, "ABD savaş gemisini bölgeden çıkardığı" iddiasını reddetti.