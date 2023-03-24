Medvedev: ABD ile Rusya'nın savaşması durumunda kazanan olmayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD ile Rusya arasında olası bir çatışmanın "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunarak, çatışmada "kazananın olmayacağını" savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:08
Medvedev: ABD ile Rusya'nın savaşması durumunda kazanan olmayacak
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya ve ABD arasında olası bir çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Medvedev, olası bir çatışmanın "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunarak "Kimin ordusunun daha üstün olduğunu söylemek imkansız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Medvedev, "İlk olarak, hangi ordunun birinci, ikinci ya da 21. olduğuna ancak gerçek bir çatışma karar verebilir. İkinci olarak, basit bir nedenden ötürü ABD ordusunun 1 numara, bizimkinin ise 2 numara olduğunu söylemek yanlış olur. Eğer bu ordular bir savaş başlatırsa, kazananın kim olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Açıkçası kazanan olmayacaktır" dedi.

ABD-Vietnam savaşına atıfta bulunan Medvedev, "savaşta 3 milyon Vietnamlının öldürüldüğünü öğrendiğinde şok olduğunu" söyledi.

Medvedev, "Bu nedenle, bir ordunun diğerinden daha güçlü olup olmadığı konusunda spekülasyon yapmayacağım. Savaşan bir ordu güçlü bir ordudur" diye konuştu.


ABD Rusya savaş

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