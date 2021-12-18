Çin: ABD ordusu işlediği cinayetlerin hesabını vermeli

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:40

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun, dünya genelinde masum sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Sözcü Wang'ın açıklamayı, Pentagon'un Kabil'de on Afgan sivilin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısında yer alan askeri personeli cezalandırmama kararına tepki olarak yaptığı kaydedildi. Saldırıya tanık olan eski bir ABD istihbarat subayı, ilgili bilgileri basınla paylaştığı için bu yılın başında 45 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Wang, bu durumun ABD'nin savunduğu sözde "demokrasi", "insan hakları" ve "hukukun üstünlüğü" değerlerine yönelik büyük bir ironi olduğunu ifade etti.

"FAİLLER CEZASIZ KALIYOR"

Sözcü, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde savaş suçları işleyen ABD askeri personeli yargı dokunulmazlığına sahipken, bu suçları ifşa eden yayıncı Julian Assange'ın ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

Wang, ABD'nin insansız hava aracı saldırısında ölen masum Afganlar sonsuza dek yerin altında uyurken ve aileleri kayıplarından dolayı acı çekerken, faillerin cezasız kalacağını vurguladı. Sözcü, ABD'nin sözde "demokrasi" ve "insan hakları" anlayışının dünyaya getirdiği acı gerçeğin bu olduğunu belirtti.

İNSAN HAKLARI

Sözcü, uluslararası toplumu, küresel hukukun üstünlüğünü kasıtlı olarak baltalamak ve masum sivilleri rastgele öldürmek suçlarından dolayı ABD ordusu hakkında soruşturma başlatmak ve ağır şekilde cezalandırmak için harekete geçmeye çağırdı.

Wang, bu yönde atılacak adımların, faillerin ağır şekilde cezalandırılmasına, adaletin yerine getirilmesine ve başta gelişmekte olan ülkelerdekiler olmak üzere, tüm ülke insanlarının insan haklarının etkin şekilde korunmasına yardımcı olacağını belirtti.