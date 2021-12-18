Çin: ABD ordusu işlediği cinayetlerin hesabını vermeli
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD ordusunun savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun, dünya genelinde masum sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.
Sözcü Wang'ın açıklamayı, Pentagon'un Kabil'de on Afgan sivilin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısında yer alan askeri personeli cezalandırmama kararına tepki olarak yaptığı kaydedildi. Saldırıya tanık olan eski bir ABD istihbarat subayı, ilgili bilgileri basınla paylaştığı için bu yılın başında 45 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Wang, bu durumun ABD'nin savunduğu sözde "demokrasi", "insan hakları" ve "hukukun üstünlüğü" değerlerine yönelik büyük bir ironi olduğunu ifade etti.
"FAİLLER CEZASIZ KALIYOR"
Sözcü, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde savaş suçları işleyen ABD askeri personeli yargı dokunulmazlığına sahipken, bu suçları ifşa eden yayıncı Julian Assange'ın ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.
Wang, ABD'nin insansız hava aracı saldırısında ölen masum Afganlar sonsuza dek yerin altında uyurken ve aileleri kayıplarından dolayı acı çekerken, faillerin cezasız kalacağını vurguladı. Sözcü, ABD'nin sözde "demokrasi" ve "insan hakları" anlayışının dünyaya getirdiği acı gerçeğin bu olduğunu belirtti.
İNSAN HAKLARI
Sözcü, uluslararası toplumu, küresel hukukun üstünlüğünü kasıtlı olarak baltalamak ve masum sivilleri rastgele öldürmek suçlarından dolayı ABD ordusu hakkında soruşturma başlatmak ve ağır şekilde cezalandırmak için harekete geçmeye çağırdı.
Wang, bu yönde atılacak adımların, faillerin ağır şekilde cezalandırılmasına, adaletin yerine getirilmesine ve başta gelişmekte olan ülkelerdekiler olmak üzere, tüm ülke insanlarının insan haklarının etkin şekilde korunmasına yardımcı olacağını belirtti.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Borsa İstanbul'dan ardı ardına devre kesici
- 'Patlama ya da çöküş'
- Patronlardan acil önlem çağrısı