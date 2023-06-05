Çin: ABD'yle olası bir çatışma, dünya için dayanılmaz bir felaket olur

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:16

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:16

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, Singapur'daki Shangri-La güvenlik forumunda konuştu.

Li Şangfu, ABD ile olası bir çatışmanın "dayanılmaz bir felaket" olacağını, ancak ülkesinin çatışma yerine diyalog arayışında olduğunu söyledi.

Li, dünyanın Çin ve ABD'nin birlikte büyümesi için yeterince büyük olduğunu dile getirdi.

"Çin ve ABD'nin birçok açıdan farklı" olduğunu kaydeden Li, "Ancak, bu durum iki tarafı ikili ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini derinleştirmek için ortak zemin ve ortak çıkarlar aramaktan alıkoymamalıdır. Çin ve ABD arasında ciddi bir çatışma ya da karşı karşıya gelmenin dünya için dayanılmaz bir felaket olacağı yadsınamaz" dedi.

Li, ABD'ye üstü kapalı göndermelerde bulunarak "bazı ülkeleri" silahlanma yarışını yoğunlaştırmak ve diğerlerinin iç işlerine kasten karışmakla suçladı.

Li ayrıca, "Soğuk Savaş zihniyeti yeniden canlanmakta ve güvenlik risklerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Karşılıklı saygı, zorbalık ve hegemonyaya üstün gelmelidir" dedi.