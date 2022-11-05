Çin, BioNTech aşısının ülkede yaşayan Almanlar için kullanımına onay verdi
Çin'in, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkede yaşayan Alman vatandaşlarına uygulanmasına onay verdiği bildirildi.
Almanya Başkanı Olaf Scholz, Pekin ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li Kıçiang ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin koronavirüsle mücadelede daha yakın iş birliği yapma konusunda mutabakata vardığını belirtti.
Scholz, "Bu, aynı zamanda BioNTech aşısının Çin'de yaşayan yabancılar için onaylanmasını içeriyor" ifadesini kullandı.
Alman Şansölye'nin "yabancılar" sözüyle Alman vatandaşları dışında yabancıları da kastedip etmediği anlaşılmazken Çin'in ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin, anlaşmanın Alman vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu bildirdi.
Scholz, sınırlı kullanım onayının anlaşmanın aşının yaygın kullanımı için ilk adım olmasını dilediğini ifade etti.
Çin ana karasında bugüne kadar Çinli şirketler Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biotech'in ürettikleri yerli aşılar dışındaki Covid-19 aşılarının kullanımına onay verilmemişti. BioNTech aşısı, Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgeleri'nde uygulanıyor.
Çin'deki üretim hakları Çinli Fosun Pharma şirketine ait BioNTech aşısı, genetik olarak tasarlanan formülüyle Covid-19'a karşı bağışıklık sağlamada en etkili aşılardan biri olmuştu.
BioNTech aşısı, Çin'de kullanılan, formülünde virüsün etkisizleştirilmiş halini içeren inaktif aşılardan farklı olarak formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) barındırıyor. Aşı, insan vücudunda Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimlerini, bağışıklığı düzenleyen antikorları ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan glikoproteinlerini artırarak etki sağlıyor.
Video Haberler
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Fakıbaba'ya dair çarpıcı sözler
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- 26 vekilin oyuna muhtaç
- İzmir'de deprem: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, tecavüz ettirdiler
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- Kansere karşı ezber bozan bilim insanı