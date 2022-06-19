Çin Cumhurbaşkanı, 25'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuştu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 25'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuştu.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı çevrimiçi konuşmada, Dünya'nın yüz yılda bir görülen büyük değişiklikler ve bir pandemiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni uygulamasının önünde daha önce görülmemiş zorluklar olduğunun altını çizdi.
Xi, bu kapsamda, "Uluslararası toplumun daha adil, sürdürülebilir ve güvenli bir kalkınmaya ulaşma konusunda bu kadar hevesli olduğu bir zamanda fırsatları yakalamalı, zorluklarla mücadele etmeli; ortak barış ve refahı tesis etmek için Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması üzerinde çalışmalıyız" dedi.
Xinhua'da yer alan habere göre, kalkınmanın önünü açacak bir ortamın beslenmesi gerektiğini kaydeden Xi, "Çok taraflılığın izinden gitmeli, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolları izlemeleri için tüm ülkelere saygı duymalı, onları desteklemeli ve açık bir dünya ekonomisi inşa etmeliyiz" dedi.
EKONOMİK KÜRESELLEŞME
Xi, şöyle devam etti:
"İkinci olarak ortaklıkların gelişimini güçlendirmeliyiz. Kalkınmaya yönelik sinerjiyi artırmak ve kalkınma açığını kapatmak için Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor. İşbirliği kaynakları havuzunu, platformları ve kalkınma ağlarını bir araya getirip kalkınmaya yönelik desteği artırmamız önemli..."
"Üçüncüsü; ekonomik küreselleşmeyi ilerletmemiz gerekiyor. [Bu bağlamda] tedarik kesintilerini, tek taraflı yaptırımları ve maksimum baskıyı reddetmeliyiz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmalı, küresel tedarik zincirlerinde istikrarı sağlamalı, kötüleşen gıda ve enerji krizleriyle mücadele etmeli ve [bu yolla] dünya ekonomisini canlandırmalıyız..."
"Dördüncüsü, inovasyona dayalı kalkınmanın peşinden gitmemiz gerekiyor. İnovasyona dayalı büyüme potansiyelini ortaya çıkarmak için de inovasyona yönelik kurallar ile kurumsal ortamı iyileştirmek gerekiyor. Bilim ve teknolojinin ekonomiye entegrasyonunu kolaylaştırmak ve inovasyon meyvelerinin herkes tarafından paylaşıldığından emin olmak önemli..."
Xi ayrıca, bu çerçevede Rusya ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
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