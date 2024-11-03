Çin, dünyayı 7 saatte dolaşabilen hipersonik bir uçak inşa ediyor
Çinli bir firma, Mach 4 hızına ulaşabilen Yunxing adlı ticari nakliye uçağının ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Uçağın, Pekin'den New York'a yalnıza iki saatte ulaşma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Çinli bir firma, dünyanın ilk süpersonik yolcu taşıyan uçağı olan Concorde'un neredeyse iki katı daha hızda seyahat edebilen bir ticari nakliye uçağının ilk prototipini test ettiğini duyurdu.
Firmaya göre, uçağın bütün kompozit yapıları test uçuşu sırasında aşırı koşullara karşı başarıyla dayandı.
Sputnik'in aktardığına göre, Çin'de bulunan Lingkong Tianxing Technology olarak bilinen Çin Uzay Taşımacılığı, Yunxing prototip uçağının ilk başarılı test uçuşunu duyurdu.
Şirketin iddialarına göre uçak Mach 4 veya yaklaşık saatte 3 bin 69 mil hızda uçabiliyor.
Yerel medyaya göre uçak, 2027 yılında ilk uçuşunu yapabilecek.
CONCORDE GERİDE Mİ KALIYOR?
Concorde uçakları, piyasaya ilk sürüldüğünde süpersonik yolcu seyahatinin tüm rekorlarını kırmıştı. Sud Aviation tarafından tasarlanıp üretilip sonrasında Fransa'nın Aerospatiale ve British Aircraft Corporation'ın bir parçası olan Concorde, hala havacılık teknolojisinin şaheserlerinden biri olarak biliniyor.
Concorde, Atlantik'i ses hızının iki katı hızla geçerek yolcu taşıyan ilk turbo jet motorlu süpersonik yolcu uçağı olarak biliniyor ve Mach 2 veya saatte maksimum bin 330 mil hıza ulaşabiliyordu.
Çinli firma, şimdi Mach 4 hızına ulaşabilen bir ticari uçak tanıtarak rekor kırmayı hedefliyor. Şirketin yeni uçağının Pekin'den New York'a yaklaşık iki saat süren bir yolculukla varabileceği iddia ediliyor. Bu da teorik olarak uçağın Dünya çevresinde 7 saat içinde tam bir tur atabileceği anlamına geliyor.
Çin Uzay Taşımacılığı tarafından tasarlanan yeni uçak prototipinin, dikey olarak kalkış ve yaklaşık 20 bin metre yükseklikte uçma gibi ilginç özellikleri de bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü!
- 'Ahmet Özer belirtmemi istedi...'
- Erdoğan'dan birçok yeni atama!
- Polis memuru şehit oldu!
- Yaş yetmiş
- Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' operasyonu
- 'Fil gibi dalmayı başardılar'
- Çorum’da patlama!
- Konya'da feci vahşet: Boş arazide katledildi!
- Başdanışman Uçum'dan dikkat çeken açıklama