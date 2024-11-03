Çin, dünyayı 7 saatte dolaşabilen hipersonik bir uçak inşa ediyor

Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:39

Güncelleme: 03.11.2024 - 15:39

Çinli bir firma, dünyanın ilk süpersonik yolcu taşıyan uçağı olan Concorde'un neredeyse iki katı daha hızda seyahat edebilen bir ticari nakliye uçağının ilk prototipini test ettiğini duyurdu.

Firmaya göre, uçağın bütün kompozit yapıları test uçuşu sırasında aşırı koşullara karşı başarıyla dayandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Çin'de bulunan Lingkong Tianxing Technology olarak bilinen Çin Uzay Taşımacılığı, Yunxing prototip uçağının ilk başarılı test uçuşunu duyurdu.

Şirketin iddialarına göre uçak Mach 4 veya yaklaşık saatte 3 bin 69 mil hızda uçabiliyor.

Yerel medyaya göre uçak, 2027 yılında ilk uçuşunu yapabilecek.

CONCORDE GERİDE Mİ KALIYOR?

Concorde uçakları, piyasaya ilk sürüldüğünde süpersonik yolcu seyahatinin tüm rekorlarını kırmıştı. Sud Aviation tarafından tasarlanıp üretilip sonrasında Fransa'nın Aerospatiale ve British Aircraft Corporation'ın bir parçası olan Concorde, hala havacılık teknolojisinin şaheserlerinden biri olarak biliniyor.

Concorde, Atlantik'i ses hızının iki katı hızla geçerek yolcu taşıyan ilk turbo jet motorlu süpersonik yolcu uçağı olarak biliniyor ve Mach 2 veya saatte maksimum bin 330 mil hıza ulaşabiliyordu.

Çinli firma, şimdi Mach 4 hızına ulaşabilen bir ticari uçak tanıtarak rekor kırmayı hedefliyor. Şirketin yeni uçağının Pekin'den New York'a yaklaşık iki saat süren bir yolculukla varabileceği iddia ediliyor. Bu da teorik olarak uçağın Dünya çevresinde 7 saat içinde tam bir tur atabileceği anlamına geliyor.

Çin Uzay Taşımacılığı tarafından tasarlanan yeni uçak prototipinin, dikey olarak kalkış ve yaklaşık 20 bin metre yükseklikte uçma gibi ilginç özellikleri de bulunuyor.