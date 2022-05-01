Çin, Gaofın serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı
Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle Doğu Çin Denizi'nde kurulan platformdan fırlatıldı.
Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.
Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.
Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.
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