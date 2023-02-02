Çin, İsveç'te Kuran yakılmasının ardından Batılı siyasetçileri eleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yakması ve ardından gelen benzer eylemlerin, "bazı Batılı siyasetçilerin inanç özgürlüğü konusundaki iki yüzlülüğünü" gösterdiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:40
Çin, İsveç'te Kuran yakılmasının ardından Batılı siyasetçileri eleştirdi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir" dedi.

Avrupa'da bazı siyasetçilerin Kuran nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, "Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin iki yüzlüğünü gösteriyor" ifadesini kullandı.

Mao, Çin'in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.


Rasmus Paludan isveç Çin

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