Çin, Japonya'ya vizeleri yeniden başlattı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 23:10

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 23:11

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japon vatandaşlarının vize başvuru ve onay işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, tutum değişikliğinin sebebi belirtilmezken, karar Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin 27 Ocak'ta Covid-19 salgını nedeniyle sınırlandırdığı vize hizmetlerinin normal akışına döneceğini açıklamasının ardından geldi.

Japonya, Çin'in Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını dünyaya açacağını duyurması üzerine sınır aşırı yayılma endişesiyle Çin'den gelen yolculara tedbir alacağını bildiren ülkeler arasında yer almıştı.

Tokyo yönetimi, Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu getirirken bazı şehirlere uçuşları askıya almıştı.

Çin, yolculara yönelik kısıtlamalara karşılık, Japonya ve benzer tedbirleri alan Güney Kore'ye genel amaçlı vize işlemlerini durdurmuş ve ardından liman vizeleri ile kısa süreli vizesiz geçiş düzenlemelerini askıya almıştı.

Birçok ülkenin, Çin ve bölgelerinden seyahat edenlere yönelik önlemlerini duyurmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilmez" olduğunu, siyasi ve ayrımcı amaçlar için kullanıldığını savunarak, "Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız" ifadelerini kullanmıştı.