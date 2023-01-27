Çin restoranında bir müşteriye zehirli ahtapot servis edildi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:18

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:18

Bir Çin restoranında müşteriye, "ölümcül" bir ahtapot güveç servis edildi.

Müşteri, ahtapotu yemediğini, servis edilmeden önce internette ahtapot hakkında bilgi aldığını söyledi.

İsmi açıklanmayan müşteri, "Ben onu yemedim. Masadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Yeryüzündeki en zehirli canlılardan biri olan mavi halkalı ahtapotun içindeki zehrin, 26 yetişkini öldürmeye yettiği ve bir kişinin yemesi halinde tüketildikten çok kısa bir süre sonra ölümcül olabildiği kaydedildi.

Natural History dergisi olaya ilişkin, "Nadiren de olsa mavi halkalı ahtapotların yanlışlıkla marketlerde satılan sıradan ahtapotlarla karıştırıldığı vakalar gördük, ancak bu restoranda yaşanan olayın olasılığı çok düşüktür" diye yazdı.