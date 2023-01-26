Çin'in yörüngesini bağımsızca değiştiren ilk uydusu
Çin'in APSTAR-6E telekomünikasyon uydusu kısa süre önce bağımsız tahrik modülünden ayrıldı ve elektrikle çalışan yörünge değiştirme yolculuğuna başladı.
Uydu, 13 Ocak'ta Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi ile fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.
ÇİN'İN YÖRÜNGESİNİ BAĞIMSIZCA DEĞİŞTİREN İLK UYDUSU
Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'ne (CASC), yüksek performans, yüksek verimlilik ve yüksek maliyet performansına sahip yeni nesil ekonomik bir ticari uydu olarak APSTAR-6E'nin Çin'in yörüngesini tamamen bağımsızca değiştiren ilk uydusu olduğunu bildirdi.
Uydu, bağımsız tahrik modülünden ayrıldıktan sonra, iki elektrikli tahrik sistemiyle senkronize olan yörüngeye geçecek.
Uydu, esas olarak Güneydoğu Asya bölgesi için uygun maliyetli, yüksek verimli geniş bant iletişim hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılacak.
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