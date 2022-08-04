Çin ve ABD arasındaki Tayvan geriliminin kazananı Rusya

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili Cumhuri-yet’e değerlendirmelerde bulunan Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, “Kanaatimce Çin, Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmeyeceğini düşünüyordu.

Çin büyük bir blöf yaparak meydan okudu, fakat bu blöf sonuçsuz kaldı ve Pelosi ziyaretini gerçekleştirdi” dedi. “Bundan sonra Asya Pasifik’te hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen Adıbelli, “Tayvan meselesinde ABD ile Çin arasında stratejik bir eşik vardı. Çin’in bu ziyarete bu ölçüde karşı çıkmasının temel sebebi ABD protokolünde 3. sırada bulunan bir yetkilinin Tayvan’ı ziyaretinin, ABD’nin Tayvan’ı örtülü olarak tanıması anlamına geliyor olmasıydı” dedi.

Adıbelli, “Çin, özellikle kısa vadede kendi açısından oluşan bu olumsuz tabloyu telafi etmek için ÇKP Kongresi’nin yapılacağı kasım ayına kadar Güney Çin ve Doğu Çin denizinde daha agresifleşecektir. Çin, Rusya’yla daha da yakınlaşacaktır, Ukrayna konusunda Rusya lehinde bazı adımlar atabilir. Burada Çin ve ABD arasında uçurum daha da arttı ve bir kazanan ABD olduysa diğer kazanan da Rusya oldu” diye konuştu.