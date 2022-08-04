Çin ve ABD arasındaki Tayvan geriliminin kazananı Rusya
Akademisyen Dr. Barış Adıbelli, “Çin meydan okudu, sonuçsuz kaldı. Bu, ‘büyük güç’ statüsünün sorgulanmasına yol açacak, Rusya’yla yakınlaşacak. Bununla Çin ve ABD arasında uçurum daha da arttı ve bir kazanan ABD olduysa diğer kazanan Rusya oldu” dedi.
Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili Cumhuri-yet’e değerlendirmelerde bulunan Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, “Kanaatimce Çin, Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmeyeceğini düşünüyordu.
Çin büyük bir blöf yaparak meydan okudu, fakat bu blöf sonuçsuz kaldı ve Pelosi ziyaretini gerçekleştirdi” dedi. “Bundan sonra Asya Pasifik’te hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen Adıbelli, “Tayvan meselesinde ABD ile Çin arasında stratejik bir eşik vardı. Çin’in bu ziyarete bu ölçüde karşı çıkmasının temel sebebi ABD protokolünde 3. sırada bulunan bir yetkilinin Tayvan’ı ziyaretinin, ABD’nin Tayvan’ı örtülü olarak tanıması anlamına geliyor olmasıydı” dedi.
Adıbelli, “Çin, özellikle kısa vadede kendi açısından oluşan bu olumsuz tabloyu telafi etmek için ÇKP Kongresi’nin yapılacağı kasım ayına kadar Güney Çin ve Doğu Çin denizinde daha agresifleşecektir. Çin, Rusya’yla daha da yakınlaşacaktır, Ukrayna konusunda Rusya lehinde bazı adımlar atabilir. Burada Çin ve ABD arasında uçurum daha da arttı ve bir kazanan ABD olduysa diğer kazanan da Rusya oldu” diye konuştu.
Video Haberler
- Esin Şenol'u tehdit eden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Dolar/TL 18.05'i de geride bıraktı!
- 'Eczane eczane dolaşıyorlar; yok!'
- AKP'ye 'Kayıp 1000 Günü’ yanıtı
- Faciadan dönüldü: Benzin istasyonunda çakmak yaktı
- CHP harekete geçti: 'İptal' isteniyor
- AKP'li belediyenin çöken duvarına tepki
- Kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor
- Ümit Özdağ: 'ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım'
- Mersin'de hareketli dakikalar
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü kişi konuştu
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- ENAG açıkladı: Enflasyon yüzde 180'e dayandı
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı
- Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı