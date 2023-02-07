Çin, yardım ve kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye maddi yardım tahsis edecek
Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) bildirdiğine göre, Çin hükümeti deprem yardım ve kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye 40 milyon yuan (5.9 milyon dolar) acil insani yardım tahsis edecek.
Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) Salı günü bildirdiğine göre, Çin, Türkiye'ye 40 milyon yuan (5.9 milyon dolar) acil insani yardım tahsis edecek.
CCTV'ye göre Çinli yetkililer, derhal Suriye ve Türkiye'ye acil insani yardım sağlamaya karar vererek, ilgili mekanizmayı harekete geçirdi.
CCTV, Türkiye'ye yapılacak acil yardımın ilk partisinin 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon dolar) içereceğini kaydetti. Çin'in, etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri göndermenin yanı sıra mağdurlara destek için maddi yardım da sağlayacağı bildirildi.
Çin Kızıl Haç Derneği'nin de Suriye ve Türkiye'ye sırasıyla 200 bin dolar vereceği belirtildi.
Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in Suriye ve Türkiye yetkilileriyle temas halinde olduğunu, acil insani yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirmişti.
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