Çin, yardım ve kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye maddi yardım tahsis edecek

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) bildirdiğine göre, Çin hükümeti deprem yardım ve kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye 40 milyon yuan (5.9 milyon dolar) acil insani yardım tahsis edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:06
Çin, yardım ve kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye maddi yardım tahsis edecek
Abone Ol google-news

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) Salı günü bildirdiğine göre, Çin, Türkiye'ye 40 milyon yuan (5.9 milyon dolar) acil insani yardım tahsis edecek.

CCTV'ye göre Çinli yetkililer, derhal Suriye ve Türkiye'ye acil insani yardım sağlamaya karar vererek, ilgili mekanizmayı harekete geçirdi.

CCTV, Türkiye'ye yapılacak acil yardımın ilk partisinin 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon dolar) içereceğini kaydetti. Çin'in, etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri göndermenin yanı sıra mağdurlara destek için maddi yardım da sağlayacağı bildirildi.

Çin Kızıl Haç Derneği'nin de Suriye ve Türkiye'ye sırasıyla 200 bin dolar vereceği belirtildi.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in Suriye ve Türkiye yetkilileriyle temas halinde olduğunu, acil insani yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirmişti.


Çin deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı

Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı
TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası

TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası
Gaziantep'te depremden 30 saat sonra aynı aileden 2 kişi kurtarıldı

Gaziantep'te depremden 30 saat sonra aynı aileden 2 kişi kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler