Gaziantep'te depremden 30 saat sonra aynı aileden 2 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 30 saat sonra anne ve kızı yaralı kurtarıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben, yaklaşık 30 saat sonra kurtarılarak çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, Yılmaz ailesinden yaklaşık 1 saat önce enkazdan çıkarılan Aysu Yılmaz'ın da Rabia Yılmaz'ın kızı olduğu öğrenildi.
Öte yandan yıkılan binanın çevresinde bekleyen yurttaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.
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