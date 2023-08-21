Çin'de 130 bin dolarlık işlemci kaçakçılığı durduruldu

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:29

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:01

Çin Gümrüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılar donanım ekipmanlarını yasadışı yollardan taşımak için yaratıcı yöntemler kullanıyor. Son olayda, kaçakçılar Intel işlemcileri bir araba motorunun içine gizlemeye çalıştılar.

Gongbei Limanı'ndaki gümrük memurları, şüpheli bir durumdan şüphelenerek daha detaylı bir inceleme yaptılar. Sonuç olarak, 780 adet Intel işlemci yakalandı ve bu işlemcilerin toplam değeri 1 milyon yuan veya 137 bin 141 dolar (mevcut kur ile 3 milyon 725 bin TL) olarak belirlendi. İşlemcilerin detayları henüz açıklanmasa da, işlemci başına maliyetin 175 dolar olduğu tahmin ediliyor, bu da muhtemelen yeni nesil "Alder Lake" işlemcilerine işaret ediyor.

Çin'deki kaçakçılık girişimlerinin sıklığına gelince, bunun pek çok nedeni bulunuyor. Müşteriler, bu "gri kanallar" aracılığıyla ürünleri daha uygun fiyata satın alabiliyorlar, çünkü bu kanallar bölgesel yüksek vergilendirmenin dışında kalıyorlar. Önceki raporlara göre, Çin'deki kaçakçılık girişimleri son iki yıl içinde 4 milyon doları aştı. Bu durumun sona ermesi için gerekli önlemler alınmadığı sürece, kaçakçılık olaylarının devam edeceği düşünülüyor.