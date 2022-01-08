Çin'de 6,9 büyüklüğünde depremde kayıp yok
Çin'in Çinghay eyaletindeki 6,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadı.
Çin'in kuzeybatısındaki Çinhay eyaletinde, Mınyüen Hui özerk bölgesinde gece meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığı bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Deprem Ağları Merkezi, Mınyüen Hui özerk bölgesindeki depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.
Yerel Afet Yönetim İdaresi Başkan Yardımcısı Guo Yong, yaptığı açıklamada, merkez üssüne 5 kilometre mesafedeki 5 köyde yapılan incelemelerde hasar veya can kaybına rastlanmadığını belirtti.
Mınyüen'in yanı sıra 136 kilometre mesafedeki eyalet merkezi Şining'de de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki bazı demir yolu hatları tedbir amaçlı kapatıldı.
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