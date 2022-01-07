Son Dakika | Çin'de büyük deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde, büyük bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

İHA
07 Ocak 2022 Cuma, 21:44
Son Dakika | Çin'de büyük deprem meydana geldi
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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