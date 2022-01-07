Son Dakika | Çin'de büyük deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde, büyük bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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