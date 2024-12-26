Çin'de askeri kriz: Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldılar

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:53

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:53

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin dün tamamlanan yasama oturumunun ardından yapılan açıklamada, eski Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral You Haytao ile eski Güney Cephe Donanma Komutanı Koramiral Li Pıngçıng'ın meclis üyeliklerine son verildiği belirtildi.

You ve Li'nin üyelikten çıkarılmasına "kanunları ve disiplini ciddi ihlal" şüphesi gerekçe gösterildi. "Kanunları ve disiplini ciddi ihlal" ifadesi, Çin'de devlet görevlileri hakkında yürütülen soruşturmalarda yolsuzluk suçlamasına işaret ediyor.

Kara Kuvvetleri'nde komutan yardımcılığı görevine 2016'da getirilen 66 yaşındaki You, daha önce o zamanki adı Nancing Askeri Bölgesi olan Doğu Cephesi Komutanlığında komutan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Güney Cephe Donanma Komutanlığına selefi Cu Şinçun'un görevden alınmasının ardından getirilen 61 yaşındaki Li de daha önce Kuzey Deniz Filosu Kurmay Başkan Yardımcısı, Deniz Kuvvetleri Donatım Araştırma Enstitüsü Direktörü ve Doğu Deniz Filosu Kurmay Başkanı görevlerinde bulunmuştu.

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, 2023 yılı sonlarında yaptığı yasama oturumunda da 9 generalin meclis üyeliklerine son vermişti. Roket Kuvvetlerinden 5, Merkezi Askeri Komisyon Donanım Geliştirme Dairesinden 2, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinden ise birer general üyelikten çıkarılmıştı.

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son iki yılda aralarında iki eski savunma bakanının da olduğu çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliğinden azledilmişti.

ÇHKO'nun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetleri ile askeri donatım ve modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesine yönelik yolsuzluk soruşturmaları yürütülmüştü.

Soruşturmaların ardından daha önce söz konusu birimlerin komutanlıklarını yapan önceki iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu ordudan ve partiden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacakları bildirilmişti.

En son 28 Kasım'da, Çin silahlı kuvvetlerinin en üst yönetim organı Merkezi Askeri Komisyon (MAK) üyesi Amiral Miao Hua hakkında soruşturma başlatıldığı, Komisyon'un Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü olan Miao'nun, "disiplini ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtilmişti.

Öte yandan bir süredir ortadan kaybolan ve kamuya açık etkinliklere katılmayan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Dıng Cıping'in de eylülde Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildiği duyurulmuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ideoloji ve siyasi eğitiminden sorumlu siyasi komiserlik görevine 24 Aralık'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir general atanmış, daha önce bu görevi yürüten Orgeneral Çin Şutong ise yeni göreve atanmamıştı. Atama törenine katılmayan ve görev devir teslimi yapmayan eski siyasi komiserin nerede olduğu bilinmiyor.