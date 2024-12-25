Suudi Arabistan ekibinden flaş hamle: Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:31

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:31

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri için Al Nassr iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Önceki gün Al Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh'in En-Nesyri transferini yalanladığı iddia edilmişti ancak Suudi Arabistan ekibinin, Faslı golcünün hala peşinde olduğu öne sürüldü.

REKOR BONSERVİS BEDELİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Al Nassr'ın En-Nesyri için planladığı 35 milyon Euro'luk teklifi resmiyete dökmeye karar verdiği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transfere onay vermesi durumunda En-Nesyri elden çıkarılacak ve sarı-lacivertlilerin en pahalı satışı olacak.

Bu satış sonrası Fenerbahçe, Talisca'nın yanı sıra stoper, forvet ve bek transferleri için yıldız isimleri kadrosuna katabileceği bir bütçe oluşturabilecek.

24 MAÇTA 12 GOLE KATKI

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 24 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.