Çin'de 'casusluk' operasyonu: İngiliz istihbaratına çalışanlar yakalandı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:51

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:51

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Devlet güvenlik yetkilileri, son zamanlarda gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma sonucu, büyük bir casusluk vakasını ortaya çıkardı. Çin merkezi hükümet kurumlarının çalışanları olan evli çift Wang ve Zhou’nun İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkarıldı” ifadesine yer verildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Wang soyadlı adamın 2015’te İngiltere’de bir değişim programına başvurduğu ve oraya gittikten sonra, hobilerini ve karakter zayıflıklarını öğrenmek isteyen MI6’nın onun için partiler düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu Çinli yetkili zamanla İngilizlere ‘danışmanlık hizmetleri’ sunmaya başladı, ardından MI6 ajanları ona para karşılığında doğrudan İngiliz hükümeti için çalışmayı teklif etti.

Wang teklifi kabul ettikten sonra İngiliz istihbaratı onun için özel casusluk eğitimi organize etti, ardından da “önemli bilgiler” toplaması için büyük miktarda maddi destek sunma vaadiyle onu yeniden Çin’e gönderdi. Daha sonra Zhou soyadlı eşi de MI6 için çalışmaya başladı.

Titizlikle yürütülen soruşturmanın ardından tüm delilleri toplayan devlet güvenlik kurumları gereken tedbirler aldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

MI6'İN ADI İKİNCİ KEZ GEÇİYOR

Devlet Güvenliği Bakanlığı, daha önce ocak ayında yaptığı bir paylaşımda, ilk kez İngiliz istihbarat kuruluşu MI6'nın Çin'deki faaliyetlerine işaret etmişti.

Bakanlık, Çin'deki bir uluslararası danışmanlık şirketinin yöneticisi olan üçüncü ülke vatandaşını İngiliz istihbarat kuruluşu MI6 adına casusluk yaptığı şüphesiyle sortuşturduğunu bildirmişti.

Bakanlığın sosyal medya hesabında daha önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı öne sürülen kişilerin yakalandığına dair paylaşımlar yer almıştı.

10 Ağustos 2023'te Çin'de kamuya ait bir silah şirketinin 52 yaşındaki çalışanının casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı, zanlının İtalya'da öğrenim görürken CIA için çalışmaya başladığı öne sürülmüştü.

21 Ağustos 2023'te Çin'de 39 yaşındaki bir bakanlık yetkilisinin CIA adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına altına alındığı, soyadının "Hao" olduğu belirtilen şahsın Japonya'da öğrenimini sürdürürken CIA tarafından "işe alındığı" iddia edilmişti.

Çin'de Casuslukla Mücadele Yasası'nda Temmuz 2023'te yürürlüğe giren değişiklikle, devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin tanımı muğlaklaştırılırken adli makamlara geniş soruşturma yetkileri tanınmıştı.

İstihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, 31 Temmuz 2023'te açtığı WeChat hesabında, kamuoyunu karşı istihbarat çalışmalarına yönelik bilinçlendirme amacıyla paylaşımlar yapmaya başlamıştı.