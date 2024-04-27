Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

Çin’in Guangzhou kentinde hortum ve dolu yağışı etkili oldu.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 19:36
Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Abone Ol google-news

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hortumun hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.


Çin haberleri hortum haberleri Fırtına haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti

Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti
Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor

Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor
Balık tutmak için evden çıktı... 3 gün sonra ölü bulundu!

Balık tutmak için evden çıktı... 3 gün sonra ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MEB 'yeni müfredat' taslağını paylaştı

MEB 'yeni müfredat' taslağını paylaştı
Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’

Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den MHP'ye: 'Ülkü Ocakları, Türkü Ocakları diye belediyeye doldurmuşsunuz'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den MHP'ye: 'Ülkü Ocakları, Türkü Ocakları diye belediyeye doldurmuşsunuz'
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor

Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş
Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti

Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu