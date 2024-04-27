Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, müsabakadan galip ayrılması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 14:43
Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor
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Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Ligde son 3 haftaya en yakın rakibi Ahlatcı Çorum FK'nin 8 puan önünde ikinci durumda giren 63 puanlı Göztepe, yarınki maçı kazanması halinde 2021-2022'de veda ettiği Süper Lig'e tekrar dönecek.

Göztepe'nin alacağı diğer sonuçlarda rakipleri Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor'un elde edeceği neticeler de İzmir temsilcisini Süper Lig'e taşıyabilir. Sarı-kırmızılı ekipte İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor.

Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Gençlerbirliği, son 3 haftaya 47 puan ve averajla 8. sırada girdi.


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