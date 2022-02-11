Çin'de etkili olacak yoğun kar nedeniyle olimpiyatlar için hava durumu yakın takibe alındı

11 Şubat 2022 Cuma, 15:33

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou'daki Chongli'de bulunan Genting Kar Parkı görülüyor, 16 Kasım 2021. (Fotoğraf: Wu Diansen/Xinhua)

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC)'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonunda Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, Shanxi eyaleti ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin zaman zaman orta şiddette veya yoğun kar yağışı etkisi altında kalması, bazı bölgelerde ise tipi görülmesi bekleniyor.

NMC, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının 4 ila 8 santigrat derece kadar düşeceğini açıkladı.

Cuma günü geç saatlere doğru Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin bazı kesimleri ile Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi 5 ila 8 milimetreye kadar kar yağışı alabilir. Çin'in kuzey, kuzeybatı ve güneybatısının bazı diğer kesimlerinde ise hafif ve orta yoğunlukta kar görülebilir.

GEREKİRSE YARIŞLARIN TAKVİMİ YENİDEN AYARLANACAK

Beijing 2022 Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları Organizasyon Komitesi Sözcüsü Zhao Weidong, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in, her ikisi de 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Beijing'in Yanqing Bölgesi ile Hebei eyaletindeki Zhangjiakou kentinde hava tahminlerinin doğruluğunu hassas meteorolojik izleme ağlarının yardımıyla artıracağını söyledi.

Zhao, komitenin ayrıca, aşırı hava koşullarının olumsuz etkisini asgariye indirmek için gerekirse yarışların takvimini yeniden ayarlamak üzere, Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi Kış Olimpiyatları'nın diğer paydaşlarıyla da çalışacağını söyledi.

NMC ayrıca hafta sonu boyunca Çin'in güneyindeki bazı bölgelerin yoğun yağış alabileceğini, Guizhou ve Hubei gibi eyaletlerin bazı kesimlerinde kar veya sulu kar görülebileceğini tahmin etti.