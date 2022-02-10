Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 18:20
Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı

Türk sporcular, yeni sporcuların yetiştirilmesi açısından "geleceğe yönelik mükemmel yatırımlar" diyerek tesislerden övgüyle bahsetti.

Türk kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Zhangjiakou kentinin Chongli bölgesinde yer alan Ulusal Kayakla Atlama Merkezi'nden çok etkilendiğini söyledi.

İpçioğlu, merkezden bahsederken, "Rampayı ilk gördüğümde ne hissettiğimi kelimelerle anlatamam, ama harikaydı" ifadelerini kullandı. Tesis, şekil olarak şansa yönelik geleneksel bir Çin süs eşyası olan "Ruyi"ye benzeyen bir "S türü" kavisi olduğu için "Kardan Ruyi" olarak anılıyor.

Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı

İpçioğlu, Pekin'deki olimpiyatlar sırasında gördüğü tüm spor tesislerinin, bir profesyonel sporcunun ihtiyaç duyabileceği her şeyi sağladığını ve ileri teknolojiyle donatıldığını düşünüyor.

24 yaşındaki sporcu, bu spor komplekslerinin, yeni sporcuların yetiştirilmesi için geleceğe yönelik yatırımlar olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı

İpçioğlu, olimpiyat finallerinde yarışma şansını kaybetti, ama yarı finallerde kendi en iyi derecesini yapmayı başardı.

Kayakla atlamanın Türkiye'deki geçmişinin 15 yıl öncesine uzandığını kaydeden sporcu, Türk halkının bu spora ilgisinin güçlü olmadığını düşünüyor.

İpçioğlu, "Evet, burada sükse yaparak Türk halkının dikkatini çektik, onları gururlandırdık" diye konuştu.

Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı

Türkiye'nin alp disiplini kayakçısı Özlem Çarıkçıoğlu, Yanqing'deki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'ndeki alp disiplini parkurlarının dik ve Türkiye'deki parkurlardan çok farklı olduğunu kaydetti.

28 yaşındaki sporcu, büyük slalom ve slalom yarışlarına katılarak parkurları başarıyla tamamladı.

Çarıkçıoğlu, Türk sporcuların Çin'deki parkurlarda antrenman yapma seçeneği olması halinde bir sonraki Kış Olimpiyat Oyunları'nda daha çok başarı kazanabileceğini düşünüyor.


Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı

Çarıkçıoğlu, "Telesiyejde İsviçre'nin baş antrenörüyle sohbet etme imkanım oldu. Onlar da antrenman için buraya gelmeyi düşünüyor. Parkurları da çok beğenmişler" diye konuştu.

Türkiye'nin alp disiplininde dünya standartlarını yakalama konusunda geride kaldığını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Basın Bürosu Başkanı Bülent Karadaş, Türk sporcular için Pekin buzlu alp disiplini parkurlarında deneyim sahibi olmanın önemli olduğunu söyledi.


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