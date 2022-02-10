Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı

Türk sporcular, yeni sporcuların yetiştirilmesi açısından "geleceğe yönelik mükemmel yatırımlar" diyerek tesislerden övgüyle bahsetti.

Türk kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Zhangjiakou kentinin Chongli bölgesinde yer alan Ulusal Kayakla Atlama Merkezi'nden çok etkilendiğini söyledi.

İpçioğlu, merkezden bahsederken, "Rampayı ilk gördüğümde ne hissettiğimi kelimelerle anlatamam, ama harikaydı" ifadelerini kullandı. Tesis, şekil olarak şansa yönelik geleneksel bir Çin süs eşyası olan "Ruyi"ye benzeyen bir "S türü" kavisi olduğu için "Kardan Ruyi" olarak anılıyor.

