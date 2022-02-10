Türk sporcular Çin'in Pekin'deki olimpiyat tesislerine hayran kaldı
Türk sporcular, yeni sporcuların
yetiştirilmesi açısından "geleceğe yönelik mükemmel yatırımlar"
diyerek tesislerden övgüyle bahsetti.
Türk kayakla atlama sporcusu Fatih Arda
İpçioğlu, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki
Zhangjiakou kentinin Chongli bölgesinde yer alan Ulusal Kayakla Atlama
Merkezi'nden çok etkilendiğini söyledi.
İpçioğlu, merkezden
bahsederken, "Rampayı ilk gördüğümde ne hissettiğimi kelimelerle
anlatamam, ama harikaydı" ifadelerini kullandı. Tesis, şekil olarak şansa
yönelik geleneksel bir Çin süs eşyası olan "Ruyi"ye benzeyen bir
"S türü" kavisi olduğu için "Kardan Ruyi" olarak anılıyor.
İpçioğlu, Pekin'deki olimpiyatlar sırasında
gördüğü tüm spor tesislerinin, bir profesyonel sporcunun ihtiyaç duyabileceği
her şeyi sağladığını ve ileri teknolojiyle donatıldığını düşünüyor.
24 yaşındaki sporcu, bu spor komplekslerinin, yeni sporcuların yetiştirilmesi için geleceğe yönelik yatırımlar olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
İpçioğlu, olimpiyat finallerinde yarışma
şansını kaybetti, ama yarı finallerde kendi en iyi derecesini yapmayı başardı.
Kayakla atlamanın Türkiye'deki geçmişinin
15 yıl öncesine uzandığını kaydeden sporcu, Türk halkının bu spora ilgisinin
güçlü olmadığını düşünüyor.
İpçioğlu, "Evet,
burada sükse yaparak Türk halkının dikkatini çektik, onları
gururlandırdık" diye konuştu.
Türkiye'nin alp disiplini kayakçısı Özlem
Çarıkçıoğlu, Yanqing'deki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'ndeki alp
disiplini parkurlarının dik ve Türkiye'deki parkurlardan çok farklı olduğunu
kaydetti.
28 yaşındaki sporcu, büyük slalom ve slalom
yarışlarına katılarak parkurları başarıyla tamamladı.
Çarıkçıoğlu, Türk sporcuların Çin'deki
parkurlarda antrenman yapma seçeneği olması halinde bir sonraki Kış Olimpiyat
Oyunları'nda daha çok başarı kazanabileceğini düşünüyor.
Çarıkçıoğlu, "Telesiyejde İsviçre'nin
baş antrenörüyle sohbet etme imkanım oldu. Onlar da antrenman için buraya
gelmeyi düşünüyor. Parkurları da çok beğenmişler" diye konuştu.
Türkiye'nin alp disiplininde dünya
standartlarını yakalama konusunda geride kaldığını belirten Türkiye Kayak
Federasyonu Basın Bürosu Başkanı Bülent Karadaş, Türk sporcular için Pekin
buzlu alp disiplini parkurlarında deneyim sahibi olmanın önemli olduğunu
söyledi.
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