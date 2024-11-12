Çin'de bir kişi, araçla yayaları ezdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çin'in Guangdong eyaletinde bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, aracını yayaların üzerine süren kişi, yürüyüş yapan onlarca insanın yaralanmasına sebep oldu.
Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına yol açtı.
Olayda 35 kişinin öldüğü, 43 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene. #?????? pic.twitter.com/oPIywCji0Q— ??? (@ChainedSoul22) November 12, 2024
Soyadının Fan olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yakalanan sürücünün, ilk ifadesinde eşinden boşandığı, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise yaralıların tedavisi için tüm güçlerin kullanılması, sorumluların ise yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.
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