Çin'de bir kişi, araçla yayaları ezdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, aracını yayaların üzerine süren kişi, yürüyüş yapan onlarca insanın yaralanmasına sebep oldu.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına yol açtı.

Olayda 35 kişinin öldüğü, 43 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene. #?????? pic.twitter.com/oPIywCji0Q