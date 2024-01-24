Çin’de iş yerinde yangın: 39 ölü
Çin’in Jiangxi eyaletinde bir iş yerinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Çin’in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentindeki bir iş yerinin bodrum katında yerel saatle 15.24'te yangın çıktı. Alevlerin 2 katlı binayı sardığı yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında 39 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi.
Yetkililer, binada mahsur kalanlar olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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