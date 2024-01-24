Çin’de iş yerinde yangın: 39 ölü

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir iş yerinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:55
Abone Ol google-news

Çin’in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentindeki bir iş yerinin bodrum katında yerel saatle 15.24'te yangın çıktı. Alevlerin 2 katlı binayı sardığı yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında 39 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi.

Yetkililer, binada mahsur kalanlar olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın haberleri Çin haberleri iş yeri haberleri

İlgili Haberler

İngiliz basınından çarpıcı iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’

İngiliz basınından çarpıcı iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’
İsveç kararı TBMM'de onaylandı: Rusya'dan ilk yorum

İsveç kararı TBMM'de onaylandı: Rusya'dan ilk yorum
Son dakika: Esirleri taşıyan Rus uçağı düştü

Son dakika: Esirleri taşıyan Rus uçağı düştü

En Çok Okunan Haberler