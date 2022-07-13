Çin'de ortalama yaşam süresi 78,2 yıla çıktı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de ortalama yaşam süresinin 2021'de 78,2 yıla ulaştığını açıkladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) Salı günü yayınladığı istatistiklere göre, Çin'de ortalama yaşam süresi 2021'de 78,2 yıla ulaştı. Bir ülkenin vatandaşlarının sağlık düzeyinin önemli bir göstergesi olan ortalama yaşam süresi 2020'de 77,93'tü.
Komisyonun ülkenin sağlık gelişimine ilişkin yıllık raporunda, Çin'de anne ölüm oranlarında 2021'de düşüş gözlendiği bildirildi. 2020'de 100.000 kişide 16,9 olan oran 2021'de 100.000 kişide 16,1'e geriledi.
Komisyon, Çin'in bebek ölüm oranının da 2020'de binde 5,4 iken geçen yıl binde 5'e düştüğünü duyurdu.
Komisyonun anne ve çocuk sağlığı departmanı direktörü Song Li, Çin'de hamile kadınların, bebeklerin ve 5 yaşın altındaki çocukların ölüm oranlarının 2021'de tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini açıkladı.
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