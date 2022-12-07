Çin'de protestoların ardından kısıtlamalar gevşetildi
Çin, iktidardaki Komünist Parti'ye karşı protestoların gerçekleşmesine sebep olan "sıfır-Covid" politikasını gevşetme kararı aldığını duyurdu.
Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping imzası taşıyan "sıfır-Covid" politikasının gevşetildiği duyuruldu.
AFP'nin haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından, "sıfır-Covid" politikası uyarınca Çin'de uzun süredir hayatı sıkıcı hale getiren kısıtlamaların ve testlerin, sıklığının ve kapsamının azaltılacağı açıklandı.
Gevşetme kararı uyarınca, Çin'de gerçekleşen eylemlerin kaynağı olan sokağa çıkma yasakları da mümkün olduğunca küçük bir kapsamla sınırlandırılacak ve yetkililerin pozitif vaka görülmeyen bölgeleri beş gün sonra serbest bırakması gerekecek.
Haberde ayrıca, "huzurevleri, sağlık kurumları, anaokulları, ortaokullar ve liseler hariç olmak üzere, insanların artık kamu binalarına ve alanlarına girmek için telefonlarında yeşil sağlık kodu göstermeleri gerekmeyecek" denildi.
Protestolarda "sıfır-Covid" politikası eleştirilirken, Devlet Başkanı Şi Cinping için "istifa" çağrısında bulunulmuştu.
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