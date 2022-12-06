Çin'den ABD'ye rapor tepkisi: Ulusal savunma politikasını çarpıtıyor
Çin Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin'in askeri gücüne ilişkin bir rapor yayınlamasına tepki gösterdi.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tan Kefei, Pentagon'un Çin'in askeri gücünün durumuna ilişkin raporunun "Çin'in ulusal savunma politikasını çarpıttığını" söyledi.
Tan, "ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Çin'in ulusal savunma politikasını ve askeri stratejisini çarpıtan, Çin'in askeri gelişimi hakkında asılsız varsayımlarda bulunan ve Tayvan meselesi üzerinden Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahale eden 2022 Çin Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Gelişimi Raporu'nu yayınladı. Bu, sözde Çin askeri tehdidini şişirmek için kullanılan eski bir numaradır. Çin, buna karşı güçlü hoşnutsuzluğunu ve güçlü muhalefetini ifade ediyor ve ABD'ye sert bir şekilde tepki gösterdi" dedi.
Çin'in "barışçıl bir kalkınma yolu izlediğini" ve "hegemonya ya da genişleme" peşinde olmadığını vurgulan Tan, ABD'yi "Soğuk Savaş zihniyetini terk etmeye, hatalı açıklamalar yapmayı ve hatalı raporlar yayınlamayı bırakmaya ve pratik eylemlerle iki ülke orduları arasındaki ilişkinin sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme yoluna dönmesine" katkıda bulunmaya çağırdı.
Pentagon, Çin'in askeri gücünün durumuna ilişkin bir rapor yayınlamış ve Çin'in önümüzdeki on yıl içinde nükleer güçlerinin modernizasyonunu hızlandırabileceğini ve 2035 yılına kadar yaklaşık bin 500 nükleer savaş başlığı üretebileceğini belirtmişti.
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