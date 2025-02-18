Çin’de sahte kar skandalı: Turistik köyden özür ve para iadesi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:06

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:06

Çin’in Sichuan eyaletindeki ünlü Chengdu kar köyü, turistleri kandırmak için sahte kar kullandığının ortaya çıkması üzerine büyük bir skandala imza attı.

Kar manzaralarıyla tanınan turistik köy, beklenmedik sıcak hava koşulları nedeniyle pamuk ve sabunlu su kullanarak yapay bir kış atmosferi yaratmaya çalıştı.

Chengdu, Ocak ayının sonunda Ay Yeni Yılı tatili sırasında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşadı. Bu durum, turistik köyde doğal kar oluşmasını engelledi. Kar köyü yönetimi ise durumu telafi etmek amacıyla, arazilere ve evlerin üzerine büyük pamuk yünü tabakaları serpiştirerek kar manzarası illüzyonu yaratmaya çalıştı.

Ancak köy, sosyal medyada sahte karla çekilmiş fotoğrafları paylaşmasına rağmen, bunun gerçek olmadığını açıklamadı. Durumu fark eden ziyaretçiler, internette tepki göstererek köyü yanıltıcı davranmakla suçladı.

TURİSTLERDEN TEPKİ YAĞDI

Tepkilerin büyümesi üzerine Chengdu Kar Köyü yönetimi, Çin’in popüler sosyal medya platformu WeChat üzerinden “derin bir özür” dileyerek ziyaretçilere para iadesi teklif etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Turistik köy, ‘karlı’ bir atmosfer yaratmak amacıyla pamuk kullandı. Ancak beklenen etkiyi yaratamadı ve turistler üzerinde olumsuz bir izlenim bıraktı.”

Yetkililer, sahte karın şu anda temizlendiğini belirtti.

Çin’in hava durumu bürosu, ülkenin iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya olduğunu belirterek daha sık sıcak hava dalgaları ve aşırı yağışların yaşanabileceği uyarısında bulundu.