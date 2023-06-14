Çin'den ABD'ye 'temel çıkarlara ve güvenliğe zarar vermeme' uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine zarar vermemesi uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:38
Çin'den ABD'ye 'temel çıkarlara ve güvenliğe zarar vermeme' uyarısı
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Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, iki ülke arasında yüksek irtifa balonunun sebep olduğu kriz nedeniyle iptal ettiği Pekin ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile, muhatabının talebi üzerine telefonda görüştü.

Çin Gang, görüşmede Çin-ABD ilişkilerindeki temel sorunlar konusundaki tutumunu yineleyerek, ABD'nin, "Çin'in iç işlerine karışmayı bırakması, rekabet adına egemen güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Blinken ve Çin Gang, kriz nedeniyle diplomatik temaslarının kesilmesinin ardından ilk kez doğrudan görüştü.


Çin ABD tayvan

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