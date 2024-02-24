Çin'den Almanya'ya 'cepheleşme' uyarısı: Korumacılığı terk etmeliyiz

Çin, Almanya'ya, jeopolitik gerilimlerin tetiklediği ticari korumacılıktan ve siyasi kamplaşmalardan kaçınma çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:10
Çin'den Almanya'ya 'cepheleşme' uyarısı: Korumacılığı terk etmeliyiz
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile Pekin'de yaptığı görüşmede, küresel güç ve etki sahibi iki ülke arasında iyi ilişkiler geliştirmenin dünyaya daha fazla istikrar sağlayacağını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) "riskleri azaltma" adına "Çin'i kaybetmeye" yol açacak adımlar atmaması gerektiğine işaret eden Vang, "Çin-AB ilişkilerinde beraberlik ve işbirliği anlayışına bağlı kalarak bloklar arası cepheleşmeye karşı çıkmalı, korumacılığı terk etmeliyiz" dedi.

Çinli Bakan'ın, Avrupa'nın Çin'i kaybetmesi ihtimalinden bahsederken "Çinsizleşme" (desinicization) ifadesini kullanması dikkati çekti.

Vang, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomilerine sahip iki ülkenin, birbirlerinin kalkınmasını "tehdit" değil "fırsat" olarak görmesi ve işbirliği potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu, son dönemde ekonomik güvenliği artırma çabaları kapsamında yabancı yatırımlara yönelik izleme mekanizmalarının yanı sıra teknoloji ihracatına yönelik kontrolleri artırmaya yönelik planlarını duyurmuştu.

Komisyon, 21 Şubat'ta açıkladığı Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketinde, Rus alıcıların, Avrupa'da üretilen askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlere erişmesine yardım ve aracılık ettikleri gerekçesiyle ilk kez 4 Çinli şirketi yaptırım listesine almıştı.


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