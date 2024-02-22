Veda etmişti: Toni Kroos'tan Almanya Milli Takımı kararı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos, Almanya Milli Futbol Takımı'na geri döndüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:53
Veda etmişti: Toni Kroos'tan Almanya Milli Takımı kararı!
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Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri döndü.

Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takımda yeniden forma giyeceğini söyledi.

Kroos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mart ayında Almanya Milli Takımı için yeniden forma giyeceğim. Neden? Çünkü iyi bir form durumundayım ve teknik ekiple konuştum. Bu takımla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda inandıklarımızdan daha fazlasını yapabileceğimize eminim" açıklamasında bulundu.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANMIŞTI

Almanya Milli Takımı ile ilk maçına 3 Mart 2010'da çıkan Toni Kroos, milli takım formasını 106 kez giydi.

Kroos bu maçlarda 17 kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu milli takımda 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kroos, 2021'de milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 33 maçta sahaya çıkan tecrübeli orta saha 1 gol ve 7 asist kaydetti.


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