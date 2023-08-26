Çin'den BRICS açıklaması: Batı karşıtı koalisyonu amaçlamıyor

Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:10

Güncelleme: 26.08.2023 - 12:10

Çin'in BRICS Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Genel Direktörü Li Kışin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 22-24 Ağustos'ta düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nin ardından Çin delegasyonunun düzenlediği basın toplantısında, zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Li, BRICS grubu ülkelerinin, 6 yeni ülkeyi topluluğa resmi üyelik için davet ederek attığı genişleme adımının, "Küresel Güney'i birleştirme" ve "gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini geliştirme" hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Batı ile ilişkileri sorunlu olan İran'ın gruba davet edilmesinin BRICS'in Batı-karşıtı eğilimini artıracağına dair yorumlara yanıt veren Li, BRICS'in "ne kuruluşunda ne de genişlemesinde belirli bir bloka ya da diğer mekanizmalara muhalefet oluşturmayı amaçlamadığını" ifade etti.

Li, BRICS'in açıklık ve kapsayıcılık ilkelerini benimsediğini ve üye ülkelerin ABD ve Avrupa ülkeleriyle diyaloğa her zaman açık olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve İran'ın, Pekin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerini yeniden kurmasının ardından gruba birlikte üye olduğuna dikkati çeken Li, bunun BRICS'in diyaloğu ve işbirliğini teşvik eden bir platform olduğunu kanıtlandığını dile getirdi.

Li, BRICS'in ideolojik cepheleşme yerine kalkınma ve işbirliğine odaklanmasının, Çin ile ABD arasındaki gerilimleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel çalkantılara yol açtığı bir dönemde çok sayıda ülkenin topluluğa katılmak istemesinin sebebi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ülkeler grubu, Johannesburg'daki zirvede Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın olduğu 6 ülkenin topluluğa davet edilmesine karar vermişti.

Yeni üyelerin 1 Ocak 2024'ten itibaren topluluğa üye olmasıyla BRICS üye sayısı gelecek yıl itibarıyla 11'e yükselecek.