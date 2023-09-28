Çin'den Filipinler'e 'bariyer' tepkisi: Kendi kendilerini eğlendiriyorlar

Yayınlanma: 28.09.2023 - 08:04

Güncelleme: 28.09.2023 - 08:05

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çinlilerin "Huangyan", Filipinlilerin "Panatag" olarak adlandırdığı bölgenin, Çin topraklarının parçası olduğunu savundu.

Çin'in bölgedeki egemenliğini ve çıkarlarını savunmayı sürdüreceğini ifade eden Sözcü Vang, "Filipinler'in bu sözde eylemi kendini eğlendirdiği bir farstan başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Filipinler Sahil Güvenliği, 25 Eylül'de Çin'in kontrolündeki sığlık bölgenin güneydoğu girişine döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyeri kaldırıldığını duyurmuştu.

Filipinli yetkililer, ihtilaflı sulara yapay engeller koymakla suçladığı Çin'i "şiddetle" kınarken Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara yerleştireceği her türlü bariyeri kaldıracaklarını bildirmişti.

Üçgen biçimli, ortasında bir lagün olan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinlerin Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Daha önce, Çin Sahil Güvenliğinin, 6 Ağustos'ta aynı bölgede Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'na yaklaşan Filipin ikmal gemisine tazyikli su sıkması, iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.