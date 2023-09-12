Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler’in kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:23
Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin Dalupiri ile Calayan Adası arasındaki deniz bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.  


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Filipinler

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