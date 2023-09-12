Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler’in kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin Dalupiri ile Calayan Adası arasındaki deniz bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.
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