Çin'den Filistin'e destek açıklaması
Son dakika gelişmesi... Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- Hakime bak! 'Cephane'sini sergiledi
- Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi
- Behzat Ç.'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması
- Araç sahipleri dikkat: Yeniden satıyorlar!