Çin'den Filistin'e destek açıklaması

Son dakika gelişmesi... Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 06:57
Çin'den Filistin'e destek açıklaması
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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