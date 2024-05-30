Çin'den Filistin'e destek açıklaması

Yayınlanma: 30.05.2024 - 06:57

Güncelleme: 30.05.2024 - 06:57

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

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