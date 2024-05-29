Londra'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı: Gözaltına alınanlar var

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün on binlerce Filistin destekçisinin, İsrail'in Refah kentindeki sivillere yönelik saldırılarına tepki göstermek için düzenlediği gösteride 40 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:18
Londra'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı: Gözaltına alınanlar var
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Londra Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'taki çadırlara saldırılarına tepki göstermek için dün Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı ve Parlamento önündeki düzenlenen eylemlerde 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, gözaltıların yolun engellenmesi ve kamu düzeni kanunu ihlalleri nedeniyle yapıldığı bildirildi.

Olaylar sırasında 3 polis memurunun da yaralandığı kaydedilen açıklamada, polislerden birinin kalabalığın içinden atılan şişenin isabet etmesi sonucu yüzünden ciddi şekilde yaralan bilgisi paylaşıldı. Şüphelinin kimliğinin henüz belirlenemediği ancak polisin incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla dün Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu sokakta düzenlenen gösterinin ardından bir grup protestocu, sokağın girişini araç trafiğine kapatarak oturma eylemine başlamıştı.

Londra Metropolitan Polisi, göstericilere oturma eylemi sona ermediği takdirde gözaltı işlemi yapacağını duyurmuştu.

Duyurunun ardından caddeden uzaklaştırılmaya çalışılan protestocular ile polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı.

Göstericiler, arbedenin ardından eylemlerini parlamento önünde sürdürmeye devam etmişti.

Polis, bu noktada trafiği kapatırken göstericilerle polis arasında yeniden gerginlik ve arbede yaşanmıştı.


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