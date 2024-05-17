Çin’den konut krizine ‘devletçi’ çözüm

Çin, emlak krizine çözüm bulmak için 138 milyar dolarlık dev bütçe ayırdı, kamu şirketleri ve belediyeler ev satın alacak ve konut kredisi imkanları sağlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:41
Çin’den konut krizine ‘devletçi’ çözüm
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Pekin yönetimi, krizdeki emlak sektörünü istikrara kavuşturmak için "tarihi" adımlar attığını açıkladı. Çin Merkez Bankası 1 trilyon yuan (138 milyar dolar/4 trilyon 450 milyar TL) ekstra fon sağladığını ve ipotek kurallarını gevşettiğini duyururken, yerel yönetimler de yeni daireler satın almaya hazırlanıyor.

Yatırımcılar; bu önlemlerin, azalan talebi telafi etmek, düşen fiyatları yavaşlatmanın yanı sıra artan ve satılmayan ev stokunu azaltmak için daha kararlı bir müdahalenin başlangıcı olduğunu işaret etti.

Analistler; uzun zamandır hükümetin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in GSYH'sinin beşte birini oluşturan inşaat sektörünü desteklemek için çağrılarda bulunduğunu söyledi.

3 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN KRİZ

Çin’de emlak piyasasının 2021 yılında sert bir düşüşe geçmesinden bu yana, bir dizi müteahhit temerrüde düşerek geride çok sayıda atıl inşaat alanı bıraktı ve on yıllardır Çin nüfusu için tercih edilen yatırım aracına olan güveni sarstı.

Çin Konut Bakanlığı tarafından yönetilen bir yayın olan China Real Estate Newspaper, yeni politikaların sektör için önemli bir tarihi anı işaret ettiğini söyledi.

TEDBİRLER BAŞARISIZ OLDU

Geçen iki yıl boyunca uygulanan destek tedbirlerinin emlak sektörüne bir taban oluşturmakta başarısız olmasının ardından, Çin Konut Bakanlığı, yerel yönetimlerin devlete ait firmalara "makul" fiyatlarla "bazı" evleri satın alma izni verebileceğini söyledi.

BELEDİYELER EV SATIN ALACAK

Başbakan Yardımcısı He Lifeng, alımlar için bir zaman çizelgesi ya da hedef belirtmeden, evlerin uygun fiyatlı konut sağlamak için kullanılacağını söyledi.

He ayrıca, halihazırda yerel yönetimlerin müteahhitlere sattığı arazileri geri alabileceğini söyledi ve yetkililerin durmuş projeleri tamamlamak için çabalayacağı sözünü verdi.


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