Çin’den konut krizine ‘devletçi’ çözüm
Çin, emlak krizine çözüm bulmak için 138 milyar dolarlık dev bütçe ayırdı, kamu şirketleri ve belediyeler ev satın alacak ve konut kredisi imkanları sağlanacak.
Pekin yönetimi, krizdeki emlak sektörünü istikrara kavuşturmak için "tarihi" adımlar attığını açıkladı. Çin Merkez Bankası 1 trilyon yuan (138 milyar dolar/4 trilyon 450 milyar TL) ekstra fon sağladığını ve ipotek kurallarını gevşettiğini duyururken, yerel yönetimler de yeni daireler satın almaya hazırlanıyor.
Yatırımcılar; bu önlemlerin, azalan talebi telafi etmek, düşen fiyatları yavaşlatmanın yanı sıra artan ve satılmayan ev stokunu azaltmak için daha kararlı bir müdahalenin başlangıcı olduğunu işaret etti.
Analistler; uzun zamandır hükümetin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in GSYH'sinin beşte birini oluşturan inşaat sektörünü desteklemek için çağrılarda bulunduğunu söyledi.
3 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN KRİZ
Çin’de emlak piyasasının 2021 yılında sert bir düşüşe geçmesinden bu yana, bir dizi müteahhit temerrüde düşerek geride çok sayıda atıl inşaat alanı bıraktı ve on yıllardır Çin nüfusu için tercih edilen yatırım aracına olan güveni sarstı.
Çin Konut Bakanlığı tarafından yönetilen bir yayın olan China Real Estate Newspaper, yeni politikaların sektör için önemli bir tarihi anı işaret ettiğini söyledi.
TEDBİRLER BAŞARISIZ OLDU
Geçen iki yıl boyunca uygulanan destek tedbirlerinin emlak sektörüne bir taban oluşturmakta başarısız olmasının ardından, Çin Konut Bakanlığı, yerel yönetimlerin devlete ait firmalara "makul" fiyatlarla "bazı" evleri satın alma izni verebileceğini söyledi.
BELEDİYELER EV SATIN ALACAK
Başbakan Yardımcısı He Lifeng, alımlar için bir zaman çizelgesi ya da hedef belirtmeden, evlerin uygun fiyatlı konut sağlamak için kullanılacağını söyledi.
He ayrıca, halihazırda yerel yönetimlerin müteahhitlere sattığı arazileri geri alabileceğini söyledi ve yetkililerin durmuş projeleri tamamlamak için çabalayacağı sözünü verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!