Derrick Köhn: 'Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum'
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı ekibin Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Derrick Köhn, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.
Derrick Köhn yaptığı açıklamada, "İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı istediğimiz kadar pozisyona giremedik, çok gol atma şansımız olmadı. İlk yarıdaki oyunumuzla 3 puanı aldık" dedi.
'GURUR DUYUYORUM'
Derrick Köhn, "Her şey çok güzel. İlk andan itibaren her şey... Taraftar güzel karşıladı. Antrenmanlarda mutlu, harika bir ortam var. Herkes bana sıcak davranıyor. Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum. Her maç her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
Köhn ayrıca, "Okan Hoca beni çok iyi karşıladı. Bana direktifler verdi. İlk maçım olduğu için öncesinde bana 'Sakin ol, sabırlı ol' dedi. Sahada kendimi verebildim ve güzel bir oyun çıkardım" şeklinde konuştu.
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